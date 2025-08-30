- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 30, 2025
Sport

Calcio, Pineto. Ufficiale Filippo D’Andrea in biancoazzurro

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ufficiale Filippo D’Andrea in biancoazzurro30 Agosto, 2025Ufficiale in biancoazzurro dal Catania l’attaccante romano classe 1998 Filippo D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. Arriva con contratto pluriennale a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni – Vestirà la maglia numero 9. “Sono carichissimo, ho tante motivazioni e tanta voglia di scendere in campo e lottare con la squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Sono qui perché la Società mi ha voluto fortemente insieme al mister, con il quale ho fatto la mia migliore stagione in carriera – Il girone B è un girone molto competitivo , ho trovato una squadra giovane ma con tanto entusiasmo e voglia di fare bene – Sono stato accolto subito benissimo – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è migliorarsi ogni giorno e arrivare più in alto possibile tutti insieme” le sue prime parole dopo la firma – si legge sul sito web ufficiale. Benvenuto Filippo!

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

