Calcio, Pineto. Ufficiale Filippo D’Andrea in biancoazzurro

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ufficiale Filippo D’Andrea in biancoazzurro30 Agosto, 2025Ufficiale in biancoazzurro dal Catania l’attaccante romano classe 1998 Filippo D’Andrea – si apprende dal portale web ufficiale. Arriva con contratto pluriennale a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni – Vestirà la maglia numero 9. “Sono carichissimo, ho tante motivazioni e tanta voglia di scendere in campo e lottare con la squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Sono qui perché la Società mi ha voluto fortemente insieme al mister, con il quale ho fatto la mia migliore stagione in carriera – Il girone B è un girone molto competitivo , ho trovato una squadra giovane ma con tanto entusiasmo e voglia di fare bene – Sono stato accolto subito benissimo – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è migliorarsi ogni giorno e arrivare più in alto possibile tutti insieme” le sue prime parole dopo la firma – si legge sul sito web ufficiale. Benvenuto Filippo!

