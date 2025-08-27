Calcio, Pineto. Ufficiale lo scambio tra Pineto e Pianese per Fabrizi e Mastropietro

Pineto Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ufficiale lo scambio tra Pineto e Pianese per Fabrizi e Mastropietro26 Agosto, 2025Ufficiale in bianco-azzurro Federico Mastropietro, esterno mancino d’attacco – riporta testualmente l’articolo online. Arriva a titolo definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza al 30 Giugno 2027. Pugliese, classe 1999, Mastropietro ha svolto il settore giovanile nella Juventus prima di maturare esperienze con Reggiana U19, Virtus Francavilla e Viterbese – si apprende dalla nota stampa. Indosserà la maglia numero 32. Si trasferisce invece alla società toscana Luca Fabrizi, giunto a Pineto dopo due positive annate con il Latina – All’atleta il ringraziamento da parte della Società per il contributo dato alla causa biancoazzurra nella scorsa stagione – si apprende dalla nota stampa. Mastropietro sarà subito a disposizione di mister Tisci per la prossima trasferta contro il Guidonia Montecelio – riporta testualmente l’articolo online. “Sono molto felice di essere qui, ho trovato un ambiente sano e ambizioso – Adesso c’è da lavorare e cercare di entrare in sintonia con il gruppo il prima possibile – Penso che ci aspetti una stagione intensa e impegnativa – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è quello di dare continuità alle stagioni passate, sappiamo che il girone è tosto, quindi ci sarà da lottare e poi alla fine raccoglieremo ciò che avremo seminato durante l’anno” le sue parole dopo la firma – viene evidenziato sul sito web. Benvenuto Federico!

