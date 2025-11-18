Calcio, Pineto. UNA FASCIA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:UNA FASCIA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE18 Novembre, 2025Capitani in campo con fasce speciali nella 15a giornata di Serie C Sky Wifi Firenze, 18 novembre 2025. La Serie C aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si colora di rosso nelle partite in programma dal 21 al 24 novembre, valide per il quindicesimo turno della Serie C Sky Wifi – precisa il comunicato. Nelle trenta città che ospiteranno la giornata di campionato coinvolta dall’iniziativa, tutti i capitani della Serie C Sky Wifi porteranno il messaggio antiviolenza grazie alle speciali fasce dedicate, che per l’occasione saranno rosse – si apprende dalla nota stampa. Lega Pro, caratterizzando di rosso la fascia da capitano per il terzo anno consecutivo, ha scelto di istituire un simbolo di lotta alle discriminazioni di genere che con forza e decisione dice “no alla violenza sulle donne”. Una campagna che non si fermerà ai novanta minuti della partita, ma che, grazie alla comunicazione social e alle attivazioni in campo – con led di bordocampo e fonica dedicati – potrà essere maggiormente incisiva, sensibilizzando i milioni di tifosi, appassionati e spettatori della Serie C.

