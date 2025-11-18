- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. UNA FASCIA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Sport

Calcio, Pineto. UNA FASCIA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:UNA FASCIA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE18 Novembre, 2025Capitani in campo con fasce speciali nella 15a giornata di Serie C Sky Wifi Firenze, 18 novembre 2025. La Serie C aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si colora di rosso nelle partite in programma dal 21 al 24 novembre, valide per il quindicesimo turno della Serie C Sky Wifi – precisa il comunicato. Nelle trenta città che ospiteranno la giornata di campionato coinvolta dall’iniziativa, tutti i capitani della Serie C Sky Wifi porteranno il messaggio antiviolenza grazie alle speciali fasce dedicate, che per l’occasione saranno rosse – si apprende dalla nota stampa. Lega Pro, caratterizzando di rosso la fascia da capitano per il terzo anno consecutivo, ha scelto di istituire un simbolo di lotta alle discriminazioni di genere che con forza e decisione dice “no alla violenza sulle donne”. Una campagna che non si fermerà ai novanta minuti della partita, ma che, grazie alla comunicazione social e alle attivazioni in campo – con led di bordocampo e fonica dedicati – potrà essere maggiormente incisiva, sensibilizzando i milioni di tifosi, appassionati e spettatori della Serie C.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio informativo del Pineto Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it