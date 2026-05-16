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Calcio, Pineto. Un’annata di grandi emozioni biancazzurre

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Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Un’annata di grandi emozioni biancazzurre13 Maggio, 2026E’ andato in scena ieri il tradizionale rompete le righe per il Pineto calcio, con la squadra che, dopo un’annata intensa, fatta di lavoro e soddisfazioni, si è ritrovata allo Stadio “Mariani- Pavone” per la classica grigliata di fine stagione ed i saluti di rito prima delle meritate vacanze estive – A tutti i componenti di questo fantastico gruppo e a tutti coloro che hanno accompagnato e sostenuto la famiglia biancazzurra lungo il percorso che si è concluso sette giorni fa ad un passo dai playoff nazionali, il più sincero ringraziamento per le belle emozioni condivise e le belle pagine scritte insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

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