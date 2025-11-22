- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pineto. Viabilità Sambenedettese-Pineto
Sport

Calcio, Pineto. Viabilità Sambenedettese-Pineto

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Viabilità Sambenedettese-Pineto22 Novembre, 2025-Uscita del casello della A14 “San Benedetto del Tronto” e seguire le indicazioni per “San Benedetto del Tronto”; -Immettersi sul Raccordo SP 227 seguendo sempre le indicazioni per “San Benedetto del Tronto”; -Prendere la terza uscita “Viale dello Sport” e alla successiva rotatoria la terza uscita – viene evidenziato sul sito web. Dopo 500 metri svoltare a sinistra e dirigersi al parcheggio “Ospiti” seguendo le indicazioni impartite dagli steward presenti – precisa la nota online. L’apertura dello stadio è prevista per le ore 18.30.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it