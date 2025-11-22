Calcio, Pineto. Viabilità Sambenedettese-Pineto

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Viabilità Sambenedettese-Pineto22 Novembre, 2025-Uscita del casello della A14 “San Benedetto del Tronto” e seguire le indicazioni per “San Benedetto del Tronto”; -Immettersi sul Raccordo SP 227 seguendo sempre le indicazioni per “San Benedetto del Tronto”; -Prendere la terza uscita “Viale dello Sport” e alla successiva rotatoria la terza uscita – viene evidenziato sul sito web. Dopo 500 metri svoltare a sinistra e dirigersi al parcheggio “Ospiti” seguendo le indicazioni impartite dagli steward presenti – precisa la nota online. L’apertura dello stadio è prevista per le ore 18.30.

