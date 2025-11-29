Calcio, rivoluzione Chieti: quattro colpi (anche Ela Mangue) e un addio

Il Chieti continua a muoversi con decisione sul mercato, ridisegnando la rosa tra innesti mirati e una separazione eccellente. Nelle ultime ore il club neroverde ha ufficializzato diversi movimenti che riguardano tutti i reparti, a testimonianza della volontà di alzare il livello della squadra puntando su profili giovani e di prospettiva.

Il colpo più atteso riguarda l’arrivo di Noe Ela Mangue. Nato in Spagna il 17 aprile 2003, è un attaccante rapido, capace di attaccare la profondità e muoversi con grande velocità sul fronte offensivo. È cresciuto in diversi settori giovanili importanti del calcio spagnolo, tra cui quello del Deportivo Alaves nella scorsa stagione. Nel 2023/2024 è arrivata per lui anche la prima chiamata dalla nazionale maggiore della Guinea Equatoriale, selezione con la quale è stato poi convocato con continuità fino a disputare la Coppa d’Africa. Un profilo giovane ma già abituato a palcoscenici di livello, che potrà dare nuove soluzioni al reparto offensivo neroverde.

In uscita, invece, il Chieti F.C.1922 ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Godfred Donsah. La società ha ringraziato il centrocampista per la professionalità mostrata e per il contributo offerto in questo capitolo in maglia neroverde, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Una scelta condivisa che chiude un’esperienza importante, aprendo allo stesso tempo spazio ai nuovi innesti a centrocampo.

Tra questi c’è Matteo Di Pardo, nuovo volto abruzzese in mezzo al campo. Classe 2007, Di Pardo è cresciuto nel vivaio del Pineto e arriva a Chieti dalla Vigor Lamezia. Si tratta di un centrocampista giovane, con margini di crescita, che il club ha deciso di inserire nel progetto tecnico puntando sulla sua duttilità e sulla conoscenza del calcio regionale.

Novità anche tra i pali con l’arrivo di Gabriel Tanas. Il Chieti F.C.1922 ha infatti ufficializzato il trasferimento del portiere moldavo classe 2006 dall’Ischia Calcio. Tanas difende anche la porta della sua nazionale nella categoria Under 20, elemento che conferma il suo valore e la fiducia riposta in lui a livello internazionale. Per il reparto portieri si tratta di un innesto che aggiunge freschezza e prospettiva, in un ruolo sempre delicato nel corso di una stagione.

Il quadro complessivo racconta quindi di un Chieti attivo e attento sul mercato, impegnato a costruire una rosa che unisca esperienza e talento emergente. Gli innesti di Mangue, Di Pardo e Tanas, insieme alla separazione consensuale con Donsah, segnano una fase di rinnovamento importante per il club neroverde in vista dei prossimi impegni stagionali.