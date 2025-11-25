Calcio, rivoluzione per la svolta: Giampaolo saluta; si punta a tre nuovi innesti

CHIETI – In casa Chieti si apre una fase di profondo riassetto dell’organico. Dopo gli addii di Ceccarelli e Busatto, è arrivata anche l’ufficialità della separazione con Daniel Giampaolo, che ha risolto il contratto con il club neroverde nelle ultime ore. L’esterno offensivo lascia dopo una prima parte di stagione condizionata dai problemi fisici e da poco spazio in campo.

Il ridisegno della rosa passa anche da altre uscite nel reparto arretrato: sono in partenza due terzini under, De Luca e Pracek, mentre la squadra si ritrova in zona playout, appesantita da una serie di cinque sconfitte consecutive, tra cui il recente 1-3 interno contro la capolista Ostiamare. Un quadro che ha spinto la società a intervenire con decisione sul mercato per dare nuove soluzioni a mister Del Zotti.

Sul fronte entrate, il presidente Gianni Di Labio ha confermato la fiducia al direttore sportivo Alessandro Battisti, affiancato però dal consulente esterno Omar Trovarello, incaricato di lavorare su alcuni canali internazionali. L’obiettivo è inserire profili sostenibili dal punto di vista economico ma in grado di innalzare il livello competitivo della squadra.

Sono tre i rinforzi in arrivo:

Bertino , esterno offensivo italo–argentino classe 2001, in arrivo dal Deportivo Teruel (terza serie spagnola), giocatore duttile sulle corsie e in appoggio all’attacco;

Ela Mangue , punta centrale classe 2003, spagnolo naturalizzato ecuadoriano, chiamato a raccogliere l’eredità di Busatto nel reparto avanzato;

Tanas, portiere moldavo del 2006, che arriva dall’Ischia e andrà ad aggiungersi al gruppo degli estremi difensori neroverdi.

Non andrà invece in porto l’operazione legata a Selasi, centrocampista con un passato anche al Pescara: lo status di extracomunitario, con le caselle già occupate da Densah e De Souza, ha reso impossibile il tesseramento. La società è comunque al lavoro per inserire un altro centrocampista richiesto espressamente dall’allenatore.

Il Chieti guarda ora ai prossimi impegni di campionato, a partire dalla sfida con l’Unipomezia – che si disputerà a porte chiuse – e dal successivo incontro con il Giulianova. L’obiettivo è mettere a disposizione di Del Zotti gran parte dei nuovi acquisti già per il prossimo turno, così da iniziare il percorso di risalita in classifica con un organico rinnovato e più profondo in tutti i reparti.