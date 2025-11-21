Calcio, Serie B. Catanzaro – Pescara, debutta Gorgone: ultime e probabili formazioni

CATANZARO – Catanzaro–Pescara apre questa sera, venerdì 21 novembre, la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Si gioca alle 20.30 allo stadio “Nicola Ceravolo”, in una sfida che mette di fronte i giallorossi undicesimi in classifica con 15 punti e i biancazzurri al diciannovesimo posto a quota 8, in piena zona retrocessione. Per entrambe le squadre si tratta di un passaggio importante in chiave salvezza, con i calabresi alla ricerca di continuità e gli abruzzesi chiamati a invertire la rotta dopo due pesanti sconfitte.

Il Catanzaro guidato da Alberto Aquilani arriva alla gara dopo un percorso fatto di molti pareggi e di alcune vittorie significative, ma con il recente stop sul campo dell’Empoli che ha rallentato la risalita in classifica. L’obiettivo nello spogliatoio è chiaro: sfruttare il doppio impegno casalingo contro Pescara e Virtus Entella per mettere in cascina punti pesanti e ritrovare slancio. In casa giallorossa si guarda con attenzione alle soluzioni sulle fasce e alla vena realizzativa di Alphadjo Cissé, già protagonista in questo avvio di stagione.

Il Pescara si presenta al “Ceravolo” con il volto nuovo di Giorgio Gorgone in panchina, alla prima assoluta da allenatore in Serie B. Subentrato a Vincenzo Vivarini, il tecnico ha trovato una squadra in difficoltà sul piano dei risultati ma con margini di crescita. Alla vigilia ha sottolineato la volontà di costruire un gruppo aggressivo, capace di giocare con coraggio anche contro avversari sulla carta più strutturati, insistendo su intensità e attenzione per novanta minuti. Restano però diversi problemi di organico: fuori causa Merola, Olzer, Okwonkwo, Tsadjout e Kraja, mentre Capellini non è al meglio e può partire dalla panchina.

Nonostante la classifica complicata e un solo punto conquistato finora lontano dall’Adriatico, il Pescara potrà contare sul sostegno di oltre un centinaio di tifosi nel settore ospiti: sono circa 140 i sostenitori biancazzurri annunciati al seguito della squadra in Calabria.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, entrambe le squadre dovrebbero confermare il 3-5-2. Nel Catanzaro, davanti al portiere Pigliacelli linea difensiva a tre composta da Bettella, Antonini e Brighenti; sulle corsie esterne Favasuli e Di Chiara, in mezzo al campo spazio a Pontisso con accanto Petriccione e uno tra Rispoli e Oudin in base alle ultime valutazioni dello staff tecnico; in attacco coppia formata da Iemmello e Cissé.

Il Pescara dovrebbe rispondere con Desplanches tra i pali e il terzetto arretrato Corbo–Brosco–Letizia. Sulle fasce dovrebbero agire Oliveri a destra e Corazza a sinistra, con Valzania, Squizzato e Dagasso a comporre il trio di centrocampo. In avanti confermato il tandem Di Nardo–Tonin, chiamato a dare profondità e peso offensivo a una squadra che, finora, ha segnato con discreta regolarità ma ha concesso troppo in fase difensiva.

Catanzaro–Pescara sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 20.30. Il match rientra nell’iniziativa del broadcaster dedicata all’anticipo di Serie B, che permette di seguire la partita in streaming sulla piattaforma, accessibile tramite app o sito ufficiale.