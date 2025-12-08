Calcio, Serie B. Il Pescara in 10 sfiora il colpaccio a Bari

BARI. Il Pescara torna dal “San Nicola” con un pareggio che lascia insieme soddisfazione e rammarico. Contro il Bari finisce 1-1: biancazzurri avanti già al 9’ con Antonio Di Nardo e raggiunti soltanto all’82’ dal gol di Maggiore, dopo aver giocato oltre un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Olzer alla mezz’ora del primo tempo.

La gara, valida per la 15ª giornata di Serie B, metteva di fronte due squadre pienamente coinvolte nella lotta salvezza. Il Pescara, reduce da un avvio di campionato complicato, cercava punti pesanti in trasferta per risalire la classifica, mentre il Bari era chiamato a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle zone calde.

L’inizio è incoraggiante per il Delfino. Al 9’ i biancazzurri sbloccano il risultato: Di Nardo finalizza una manovra offensiva ben costruita e porta subito in vantaggio il Pescara, gelando il pubblico di casa. Il gol cambia l’inerzia del match, con gli uomini di Gorgone che possono abbassare il baricentro e ripartire negli spazi, mentre il Bari prova a riordinare le idee.

Il momento chiave arriva però intorno alla mezz’ora. Olzer viene espulso dall’arbitro e lascia i biancazzurri in dieci uomini quando manca ancora più di un’ora al triplice fischio. Da quel momento la partita si trasforma: il Bari alza il ritmo e la pressione offensiva, il Pescara è costretto a serrare le linee e a difendere con grande attenzione il vantaggio maturato in avvio.

Nel finale di primo tempo e per buona parte della ripresa i pugliesi spingono con continuità, affidandosi soprattutto alle iniziative degli esterni e ai palloni messi in area per gli attaccanti. Il Pescara, pur soffrendo, si difende con ordine e prova a rendersi pericoloso in contropiede quando se ne presenta l’occasione, ma con l’uomo in meno le energie vengono consumate minuto dopo minuto.

La resistenza biancazzurra viene spezzata soltanto all’82’, quando Maggiore trova il gol dell’1-1 riportando in equilibrio il punteggio. Nel finale il Bari tenta l’assalto per completare la rimonta, mentre il Pescara stringe i denti per conservare almeno il punto. Dopo il recupero concesso dal direttore di gara, il risultato non cambia più.

Al fischio finale il Delfino può guardare al bicchiere mezzo pieno: il pari al “San Nicola”, ottenuto dopo una lunga partita in inferiorità numerica e restando in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, conferma la compattezza del gruppo e vale un risultato utile su un campo difficile contro una diretta concorrente.

Resta però anche il rammarico per una vittoria che sembrava a portata di mano e che avrebbe pesato ancora di più nella corsa salvezza. Il Pescara, comunque, esce dal confronto con il Bari con indicazioni incoraggianti sul piano del carattere e dell’organizzazione difensiva, elementi che dovranno essere confermati nelle prossime gare di campionato.