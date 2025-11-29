Calcio, Serie B. Pescara ko col Padova, decide Faedo su corner

Il Pescara incassa una sconfitta pesante allo stadio Adriatico contro il Padova, che passa 0-1 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Per i biancazzurri sfuma così l’obiettivo di dare una svolta a un campionato complicato, in una sfida che era stata presentata come uno scontro diretto fondamentale.

Giorgio Gorgone conferma il 3-4-3 con Desplanches in porta, linea difensiva composta da Gravillon, Brosco e Letizia, Faraoni e Corazza sulle corsie, Valzania e Meazzi in mezzo al campo, tridente affidato a Tonin, Di Nardo e Tsadjout. Esordio dal primo minuto per Faraoni, chiamato a dare esperienza e qualità sulla fascia destra. Dall’altra parte il Padova si dispone con il 3-5-2, guidato in attacco dal tandem Seghetti-Bortolussi e con l’ex Sorrentino tra i pali, oltre a Perrotta in difesa e Crisetig regista davanti alla linea arretrata.

L’avvio è equilibrato, con il Pescara che prova a prendere campo e il Padova pronto a rispondere in ripartenza. La prima occasione capita agli ospiti: dopo pochi minuti Bortolussi ci prova dal limite, ma Desplanches blocca in due tempi. I biancazzurri replicano con Di Nardo, che al 14’ tenta la conclusione al volo senza trovare lo specchio della porta. Intorno alla mezz’ora la squadra di Gorgone alza il baricentro e si rende pericolosa in più circostanze, spingendo alla ricerca del vantaggio.

Il finale di primo tempo è ricco di tensione. Al 45’+1 Meazzi trova il gol con uno splendido colpo di testa in tuffo, facendo esplodere l’Adriatico. L’esultanza dura però pochi istanti: il direttore di gara viene richiamato al VAR e, dopo il check, annulla la rete per posizione di fuorigioco di Tsadjout sullo sviluppo dell’azione. La decisione spegne l’entusiasmo del Pescara e si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il copione cambia gradualmente. Il Padova cresce, aumenta la pressione offensiva e diventa più pericoloso nelle incursioni centrali e sui calci piazzati, colpendo anche un palo prima di trovare il gol che decide la partita. Al 57’ è Faedo, sugli sviluppi di un’azione da fermo, a portare in vantaggio i veneti: il difensore si inserisce con i tempi giusti in area e insacca, firmando lo 0-1 che indirizza il match.

Subito dopo lo svantaggio, Gorgone prova a cambiare l’inerzia inserendo forze fresche. Prima entra Olzer al posto di Corazza, poi Cangiano e Okwonkwo rilevano Tonin e Tsadjout, con il Pescara che si sistema con un assetto ancora più offensivo. I biancazzurri reagiscono con decisione e nel giro di pochi minuti costruiscono diverse palle gol. Sorrentino è protagonista al 72’, quando compie un intervento decisivo su una conclusione ravvicinata, salvando il risultato per il Padova. Poco dopo Olzer sfiora l’eurogol con un tiro preciso che esce di poco a lato.

Nel finale la pressione del Pescara aumenta ulteriormente, mentre gli ospiti cercano di gestire e ripartire in contropiede. A ridosso del novantesimo arriva l’occasione più grande per riequilibrare il punteggio: l’arbitro concede un calcio di rigore ai biancazzurri, con Di Nardo che si presenta sul dischetto. L’attaccante però calcia alto di poco sopra la traversa, vanificando la possibilità di firmare l’1-1 e riaprire la gara.

Nonostante il forcing conclusivo e l’ingresso di ulteriori energie fresche dalla panchina, il Pescara non riesce più a trovare il guizzo decisivo. Il triplice fischio sancisce la vittoria del Padova e lascia i biancazzurri a mani vuote al termine di una partita in cui, soprattutto nella parte finale, erano riusciti a creare più di un’occasione importante.

Il ko interno, maturato dopo una gara combattuta e segnata da episodi chiave come il gol annullato nel primo tempo e il rigore fallito nel finale, costringe il Pescara a rimandare ancora l’appuntamento con una vittoria che manca da settembre e rende ancora più delicati i prossimi impegni di campionato.