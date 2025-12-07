Calcio, Serie C. Pineto, punto d’oro sul campo della Torres

Il Pineto torna da Sassari con un pareggio prezioso: al “Vanni Sanna” finisce 1-1 contro la Torres, al termine di una gara combattuta e molto intensa sul piano fisico. Dopo il pesante ko interno con il Ravenna, la squadra di Tisci riparte con un risultato positivo in trasferta, confermandosi formazione solida anche lontano da casa.

Nel primo tempo i padroni di casa partono forte e per una ventina di minuti premono con continuità. La Torres costruisce diverse occasioni, costringendo Tonti a più di un intervento importante su conclusioni di Di Stefano, Musso e Zambataro. Con il passare dei minuti, però, il Pineto riesce ad abbassare il ritmo e a rendere la partita più spezzettata, limitando le iniziative offensive dei sardi.

Alla prima vera opportunità, gli abruzzesi trovano il vantaggio. Al 39’, su un pallone perso a centrocampo dalla Torres, Lombardi riparte centralmente e calcia dal limite: il tiro viene respinto dal portiere, ma sulla ribattuta è Mastropietro il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare lo 0-1, siglando il suo primo gol stagionale. Galvanizzato dalla rete, il Pineto sfiora il raddoppio poco dopo con Bruzzaniti, murato quasi sulla linea di porta da un difensore rossoblù.

Nella ripresa la Torres aumenta nuovamente la pressione e trova il pareggio dopo pochi minuti. Al 52’ Sala arriva sul fondo sulla destra e mette un cross preciso in area: Musso anticipa tutti di testa e insacca l’1-1, riaprendo la sfida. I padroni di casa provano a sfruttare l’inerzia e al 72’ vanno vicini al sorpasso ancora con Musso, lanciato in profondità, ma la sua conclusione viene deviata da Tonti e termina a lato.

Nel finale il match resta aperto ma molto frammentato, con tanti falli e interruzioni che spezzano il gioco. Il Pineto gestisce con attenzione, cercando di non scoprirsi e puntando a ripartire quando se ne presenta l’occasione. In una delle ultime azioni, D’Andrea trova anche la via della porta, ma la sua conclusione viene annullata perché l’arbitro aveva già fermato il gioco per un precedente fischio.

Il triplice fischio certifica un 1-1 che permette al Pineto di muovere la classifica su un campo tradizionalmente complicato. La formazione biancazzurra porta a casa un punto importante per il proprio cammino in Serie C e guarda con maggiore fiducia al prossimo impegno, la trasferta di Arezzo in programma in posticipo serale.