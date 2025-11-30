Calcio, Serie D. Chieti, punto d’oro sul campo dell’Unipomezia

Il Chieti torna a muovere la classifica con uno 0-0 in trasferta sul campo dell’Unipomezia, al termine di una gara intensa ma avara di gol. Al comunale di Pomezia finisce a reti bianche, con i neroverdi che interrompono così la striscia di sconfitte maturata nelle ultime giornate e mettono in cascina un punto prezioso in chiave salvezza.

La partita è stata nel complesso equilibrata, con le due squadre attente a non scoprirsi e a limitare gli errori in fase difensiva. L’Unipomezia, reduce da risultati altalenanti ma con una classifica più tranquilla, ha provato a fare la gara soprattutto nella prima parte dell’incontro, affidandosi alla spinta sulle corsie e a qualche conclusione dalla distanza. Il Chieti ha risposto con ordine, cercando di chiudere gli spazi e ripartire quando possibile, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo negli ultimi sedici metri.

Nella ripresa i ritmi sono rimasti alti sul piano agonistico, ma le occasioni nitide si sono contate sulle dita di una mano. La formazione neroverde ha provato a dare maggiore profondità all’azione con qualche cambio in avanti, mentre i padroni di casa hanno cercato di sfruttare soprattutto i calci piazzati e le mischie in area. Le difese, però, hanno avuto quasi sempre la meglio e, con il passare dei minuti, il peso del risultato ha portato le due squadre a ridurre il rischio, accontentandosi in pratica di un pareggio che rispecchia quanto visto in campo.

Per il Chieti, che arrivava da una serie di ko consecutivi, questo 0-0 rappresenta comunque un segnale di ripartenza: la squadra torna a fare punti, ritrova solidità difensiva in un match esterno e prova a ricostruire fiducia in vista dei prossimi impegni. In una fase del campionato in cui ogni risultato utile può fare la differenza, soprattutto per chi è in coda, anche un pareggio senza reti può diventare una base su cui costruire.

La nuova classifica del girone F vede l’Unipomezia salire a 17 punti, in una zona centrale della graduatoria, mentre il Chieti aggancia quota 13, restando nella parte bassa ma con la possibilità di rilanciare la propria corsa nelle prossime giornate. In testa continua la fuga dell’Ostiamare, seguita da Teramo e Ancona, con L’Aquila che ha agganciato il terzo posto; i neroverdi restano quindi pienamente coinvolti nella lotta per la permanenza in categoria e dovranno dare continuità a questo risultato per risalire posizioni.

Il calendario ora propone un altro scontro importante: il Chieti sarà atteso dalla trasferta sul campo del Giulianova, gara che metterà di fronte due squadre separate da pochi punti e con l’obiettivo comune di allontanarsi dai bassifondi della classifica. Un appuntamento in cui il punto conquistato a Pomezia dovrà essere trasformato in ulteriore energia, con la consapevolezza che per cambiare davvero passo serviranno anche le vittorie.