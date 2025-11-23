Calcio, Serie D. Chieti sconfitto dall’Ostiamare: quinto ko di fila

CHIETI – Prosegue il momento difficile del Chieti, battuto 1-3 dall’Ostiamare allo stadio “Guido Angelini” nella tredicesima giornata del girone F di Serie D. La capolista conferma il proprio primato, mentre per i neroverdi si tratta del quinto stop consecutivo in campionato.

La partita si è giocata a porte chiuse, in ottemperanza al provvedimento del prefetto di Chieti adottato nei giorni scorsi dopo i disordini verificatisi a Recanati il 16 novembre, in occasione della gara esterna dei teatini. Sugli spalti, quindi, solo addetti ai lavori e tesserati, in un clima inevitabilmente particolare per una sfida così importante.

In campo l’Ostiamare ha confermato l’ottimo stato di forma che le ha permesso di volare al comando della classifica. Il Chieti ha provato a reggere l’urto della prima della classe, ma gli ospiti hanno indirizzato il match già nel primo tempo, trovando il doppio vantaggio e gestendo poi la gara nella ripresa, fino al terzo gol che ha di fatto chiuso i conti. Per i neroverdi è arrivata soltanto una rete nel finale, utile a ridurre il passivo ma non a riaprire la sfida.

Il 3-1 dell’“Angelini” consente all’Ostiamare di consolidare la vetta con 37 punti, mentre il Chieti resta fermo a quota 12 nelle zone basse della graduatoria, in una lotta salvezza che si presenta sempre più complessa e che rende necessari risultati positivi già dalle prossime giornate.