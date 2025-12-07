Calcio, Serie D. Giulianova, derby pazzo: Chieti battuto 3-2

GIULIANOVA. Il Giulianova si prende il derby salvezza con il Chieti e al Rubens Fadini va in scena una partita ricca di gol ed emozioni. Nella 15ª giornata del girone F di Serie D i giallorossi superano 3-2 i neroverdi al termine di novanta minuti intensi, preziosissimi per la classifica e per il morale.

La partenza dei padroni di casa è perfetta. Già al 3’ del primo tempo Antonio Martiniello sblocca il risultato, finalizzando il primo affondo giallorosso e firmando l’1-0 che infiamma subito la tribuna del Fadini. Il raddoppio arriva al 21’: Elio De Silvestro trova il corridoio giusto e insacca il 2-0, dando l’impressione di poter indirizzare definitivamente il derby.

Nella ripresa però il Chieti reagisce e riapre la sfida. Al 24’ della seconda frazione è Conti a trovare il gol che rimette in partita i neroverdi, sfruttando un’azione insistita in area giuliese. Il colpo ridà fiducia agli ospiti, che al 37’ trovano anche il 2-2 con Pinto, bravo a capitalizzare un’altra situazione favorevole in zona offensiva.

Con il punteggio tornato in equilibrio il finale diventa tesissimo, con entrambe le squadre alla ricerca del guizzo che può valere l’intera posta in palio. Il Giulianova, spinto dai propri tifosi, alza il baricentro e torna a premere alla ricerca del colpo decisivo.

Il momento chiave arriva in pieno recupero: al 48’ della ripresa ancora Martiniello si prende la scena e firma la sua doppietta personale, riportando avanti i giallorossi per il definitivo 3-2. Il gol fa esplodere di gioia il Fadini e chiude un derby dalle mille emozioni, che sembrava ormai avviato verso il pareggio.

Al triplice fischio il Giulianova può festeggiare una vittoria dal peso specifico enorme nella corsa salvezza, in uno scontro diretto che mette di fronte due squadre partite con l’obiettivo di allontanarsi quanto prima dalla zona playout. I giallorossi aumentano il proprio bottino di punti e allungano sui neroverdi, che restano fermi e devono ora rialzarsi subito per non complicare ulteriormente la propria situazione.

Per il Giulianova, oltre ai tre punti, arrivano segnali importanti: la doppietta di Martiniello, la ritrovata capacità di colpire nei momenti decisivi e la spinta del pubblico di casa, che ha sostenuto la squadra lungo tutti i novanta minuti. Il Chieti, nonostante la rimonta dal 2-0 al 2-2, torna invece a casa con molto rammarico per un finale girato ancora una volta a favore dei giallorossi.