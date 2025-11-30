Calcio, Serie D. Giulianova, pari in rimonta sul campo del Castelfidardo

Il Giulianova torna da Castelfidardo con un 1-1 che lascia sensazioni contrastanti: da un lato la reazione nella ripresa e il punto conquistato in rimonta, dall’altro l’occasione persa di centrare una vittoria esterna contro l’ultima della classe del girone F di Serie D.

La gara allo stadio “Mancini” parte con il Giulianova subito propositivo. Nei primi minuti i giallorossi provano a prendere il controllo del gioco, costringendo i padroni di casa ad abbassarsi. La prima occasione vera però è per il Castelfidardo, che chiama Negro all’intervento su un tiro-cross dalla destra. Con il passare dei minuti il match si mantiene equilibrato: gli ospiti manovrano, i biancoverdi rispondono in ripartenza e non rinunciano ad affacciarsi nell’area avversaria.

Nel finale di primo tempo le due squadre si rendono pericolose da fuori area: Giulianova sfiora il vantaggio con una conclusione di Odianose che termina alta di poco, ma si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione di una partita ancora apertissima.

L’equilibrio si rompe in avvio di ripresa. Al 47’ il Castelfidardo trova l’1-0 con Clerici: la difesa giuliese respinge corto, il centrocampista biancoverde raccoglie il pallone al limite e lascia partire un destro che sorprende Negro e sblocca il risultato. Il gol dà fiducia ai marchigiani, che per qualche minuto riescono a gestire il vantaggio e a tenere lontani gli attaccanti ospiti.

Il Giulianova però non si disunisce. Prima sfiora il pari con un pallone insidioso di Pertosa, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce la parte alta della traversa, poi al 62’ trova l’1-1: il cross dalla destra pesca Morri al centro dell’area e il difensore, in tuffo di testa, infila imparabilmente alle spalle di Osama, rimettendo in equilibrio la sfida.

La partita cambia di nuovo volto al 71’, quando il Castelfidardo resta in dieci uomini per l’espulsione di Valentino, ammonito per la seconda volta dopo un intervento irregolare su De Silvestro. Con l’uomo in più il Giulianova alza ulteriormente il baricentro e chiude i padroni di casa nella loro metà campo, cercando il gol partita soprattutto con traversoni e palle inattive.

Nel finale i giallorossi sfiorano il sorpasso in un paio di circostanze: decisiva una chiusura di Paramatti su una combinazione in area al minuto 86, poi nei minuti di recupero Martiniello va vicino al 2-1 con un colpo di testa che termina sopra la traversa. In extremis lo stesso attaccante trova anche la via della rete, ma l’azione viene interrotta dall’arbitro per una posizione irregolare e il risultato resta fissato sull’1-1.

Al triplice fischio il Castelfidardo può salutare il primo punto conquistato davanti al proprio pubblico in questa stagione, mentre il Giulianova deve accontentarsi di un pareggio che muove la classifica ma non rispecchia del tutto le aspettative della vigilia. Gli abruzzesi restano in una zona centrale del girone F, con l’obiettivo di dare maggiore continuità ai risultati a partire dal prossimo impegno casalingo, dove saranno chiamati a trasformare le buone fasi di gioco mostrate a Castelfidardo in tre punti pieni.