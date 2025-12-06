Calcio, Serie D. Il Teramo resta in scia e prepara il rilancio

Il Teramo prosegue il proprio cammino nel girone F di Serie D con l’obiettivo dichiarato di rimanere stabilmente nelle zone alte della classifica. Dopo il pareggio esterno a Termoli, arrivato al termine di una gara dura e molto bloccata, i biancorossi stanno concentrando il lavoro settimanale su alcuni aspetti chiave: solidità difensiva, gestione dei momenti della partita e maggiore concretezza negli ultimi metri.

Lo 0-0 in Molise ha confermato la capacità della squadra di reggere l’urto anche su campi complicati, ma ha lasciato anche la sensazione di un’occasione solo in parte sfruttata. Il Teramo ha creato situazioni interessanti, soprattutto nel finale, senza però riuscire a trasformarle in gol. Da qui nasce la volontà dello staff tecnico di insistere sulla qualità delle scelte offensive, sulla precisione nell’ultimo passaggio e sulla presenza in area in occasione dei cross e dei calci piazzati.

Sul piano tattico, la linea guida resta quella di una squadra equilibrata, con una fase difensiva organizzata e linee di reparto corte, alla quale si chiede però di alzare rapidamente il baricentro quando si apre la possibilità di ripartire. La struttura di base è stata consolidata nel corso delle settimane e il gruppo ha assimilato meccanismi e movimenti, ma c’è ancora margine per rendere più fluido il fraseggio tra centrocampo e attacco e per sfruttare meglio la spinta degli esterni.

Dal punto di vista mentale, il pareggio di Termoli ha comunque permesso di dare continuità ai risultati, evitando un passo falso che avrebbe potuto pesare nell’economia del campionato. La squadra ha mostrato compattezza nei momenti di difficoltà e ha saputo reagire quando la gara si è fatta più frenetica, segnale di una crescita anche sul piano caratteriale. L’obiettivo, adesso, è trasformare questi segnali in una serie di prestazioni capaci di portare punti pieni, soprattutto negli scontri diretti con le squadre di alta classifica.

Lo staff tecnico sta lavorando per mantenere alta la concentrazione del gruppo e gestire al meglio energie e rotazioni. La rosa offre diverse soluzioni in ogni reparto e la possibilità di cambiare interpreti senza snaturare l’identità della squadra. In vista dei prossimi impegni, l’attenzione è rivolta anche alla gestione delle eventuali diffide e ai piccoli acciacchi fisiologici di una stagione intensa, con la volontà di avere sempre il maggior numero possibile di giocatori a disposizione.

L’ambiente biancorosso resta fiducioso: il percorso è ancora lungo e il Teramo è pienamente in corsa nei piani alti del girone. La priorità, nelle prossime giornate, sarà dare continuità ai risultati, far valere il fattore campo nelle sfide casalinghe e provare a sfruttare ogni occasione utile per accorciare il distacco dalla vetta, consolidando al tempo stesso la propria posizione nelle prime posizioni della classifica.