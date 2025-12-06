- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Serie D. Il Teramo resta in scia e prepara il rilancio
Sport

Calcio, Serie D. Il Teramo resta in scia e prepara il rilancio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Teramo prosegue il proprio cammino nel girone F di Serie D con l’obiettivo dichiarato di rimanere stabilmente nelle zone alte della classifica. Dopo il pareggio esterno a Termoli, arrivato al termine di una gara dura e molto bloccata, i biancorossi stanno concentrando il lavoro settimanale su alcuni aspetti chiave: solidità difensiva, gestione dei momenti della partita e maggiore concretezza negli ultimi metri.

Lo 0-0 in Molise ha confermato la capacità della squadra di reggere l’urto anche su campi complicati, ma ha lasciato anche la sensazione di un’occasione solo in parte sfruttata. Il Teramo ha creato situazioni interessanti, soprattutto nel finale, senza però riuscire a trasformarle in gol. Da qui nasce la volontà dello staff tecnico di insistere sulla qualità delle scelte offensive, sulla precisione nell’ultimo passaggio e sulla presenza in area in occasione dei cross e dei calci piazzati.

Sul piano tattico, la linea guida resta quella di una squadra equilibrata, con una fase difensiva organizzata e linee di reparto corte, alla quale si chiede però di alzare rapidamente il baricentro quando si apre la possibilità di ripartire. La struttura di base è stata consolidata nel corso delle settimane e il gruppo ha assimilato meccanismi e movimenti, ma c’è ancora margine per rendere più fluido il fraseggio tra centrocampo e attacco e per sfruttare meglio la spinta degli esterni.

Dal punto di vista mentale, il pareggio di Termoli ha comunque permesso di dare continuità ai risultati, evitando un passo falso che avrebbe potuto pesare nell’economia del campionato. La squadra ha mostrato compattezza nei momenti di difficoltà e ha saputo reagire quando la gara si è fatta più frenetica, segnale di una crescita anche sul piano caratteriale. L’obiettivo, adesso, è trasformare questi segnali in una serie di prestazioni capaci di portare punti pieni, soprattutto negli scontri diretti con le squadre di alta classifica.

Lo staff tecnico sta lavorando per mantenere alta la concentrazione del gruppo e gestire al meglio energie e rotazioni. La rosa offre diverse soluzioni in ogni reparto e la possibilità di cambiare interpreti senza snaturare l’identità della squadra. In vista dei prossimi impegni, l’attenzione è rivolta anche alla gestione delle eventuali diffide e ai piccoli acciacchi fisiologici di una stagione intensa, con la volontà di avere sempre il maggior numero possibile di giocatori a disposizione.

L’ambiente biancorosso resta fiducioso: il percorso è ancora lungo e il Teramo è pienamente in corsa nei piani alti del girone. La priorità, nelle prossime giornate, sarà dare continuità ai risultati, far valere il fattore campo nelle sfide casalinghe e provare a sfruttare ogni occasione utile per accorciare il distacco dalla vetta, consolidando al tempo stesso la propria posizione nelle prime posizioni della classifica.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it