Calcio, Serie D. L’aquila espugna Notaresco: derby e sorpasso in classifica; rossoblù quarti

NOTARESCO – L’Aquila torna a sorridere anche lontano dal “Gran Sasso d’Italia”, conquistando una vittoria pesante sul campo del Notaresco. Nel derby della tredicesima giornata del girone F di Serie D i rossoblù si impongono 2-1 allo stadio “Vincenzo Savini”, centrano il sorpasso in classifica sui teramani e si issano al quarto posto.
La partita si mette subito in discesa per gli ospiti: dopo pochi minuti L’Aquila trova il vantaggio con Banegas, che realizza dal dischetto e firma l’1-0 in avvio. Il Notaresco reagisce e alla mezz’ora riesce a rientrare in partita con la rete di Arrigoni, che ristabilisce la parità prima dell’intervallo.
Nella ripresa il punteggio resta in equilibrio fino al quarto d’ora finale, quando la formazione guidata da Michele Fucili trova il colpo decisivo: è Di Renzo a riportare avanti i rossoblù, firmando il 2-1 che resisterà fino al triplice fischio nonostante i tentativi dei padroni di casa di riaprire il match.
Il successo di Notaresco permette a L’Aquila di tornare a vincere in trasferta dopo alcune uscite senza bottino pieno e conferma il buon momento della squadra, che con questo risultato mette insieme tre vittorie nelle ultime quattro gare. I rossoblù compiono così un passo importante nella corsa alle prime posizioni, mentre per il Notaresco arriva uno stop interno che interrompe la marcia nelle zone alte della classifica.