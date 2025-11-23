- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Serie D. L’aquila espugna Notaresco: derby e sorpasso in classifica; rossoblù...
Sport

Calcio, Serie D. L’aquila espugna Notaresco: derby e sorpasso in classifica; rossoblù quarti

- Spazio Pubblicitario 02 -

NOTARESCO – L’Aquila torna a sorridere anche lontano dal “Gran Sasso d’Italia”, conquistando una vittoria pesante sul campo del Notaresco. Nel derby della tredicesima giornata del girone F di Serie D i rossoblù si impongono 2-1 allo stadio “Vincenzo Savini”, centrano il sorpasso in classifica sui teramani e si issano al quarto posto.

La partita si mette subito in discesa per gli ospiti: dopo pochi minuti L’Aquila trova il vantaggio con Banegas, che realizza dal dischetto e firma l’1-0 in avvio. Il Notaresco reagisce e alla mezz’ora riesce a rientrare in partita con la rete di Arrigoni, che ristabilisce la parità prima dell’intervallo.

Nella ripresa il punteggio resta in equilibrio fino al quarto d’ora finale, quando la formazione guidata da Michele Fucili trova il colpo decisivo: è Di Renzo a riportare avanti i rossoblù, firmando il 2-1 che resisterà fino al triplice fischio nonostante i tentativi dei padroni di casa di riaprire il match.

Il successo di Notaresco permette a L’Aquila di tornare a vincere in trasferta dopo alcune uscite senza bottino pieno e conferma il buon momento della squadra, che con questo risultato mette insieme tre vittorie nelle ultime quattro gare. I rossoblù compiono così un passo importante nella corsa alle prime posizioni, mentre per il Notaresco arriva uno stop interno che interrompe la marcia nelle zone alte della classifica.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it