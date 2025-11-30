- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 30, 2025
Sport

Calcio, Serie D. L’Aquila schianta la Sammaurese 4-0 in casa

L’Aquila risponde alla grande davanti al proprio pubblico: al Gran Sasso d’Italia i rossoblù travolgono 4-0 l’Inter SM Sammaurese e tornano a correre in piena zona alta di classifica, agganciando l’Ancona a quota 29 punti alle spalle di Ostiamare e Teramo.

La partita si mette subito in discesa. Dopo pochi giri di lancette è Brunetti a sbloccare il risultato, finalizzando una manovra offensiva che sorprende la retroguardia ospite. Passano pochi minuti e Sparacello firma il raddoppio, indirizzando definitivamente il pomeriggio: L’Aquila gioca con ritmo e aggressività, la Sammaurese fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa.

Nel finale di primo tempo arriva anche il tris, ancora con Sparacello, che capitalizza un’altra azione costruita con ordine dalla squadra di Fucili e manda le squadre negli spogliatoi sul 3-0. Nella ripresa L’Aquila continua a mantenere il controllo del match, senza concedere spazi agli avversari e trovando il poker con la seconda rete personale di Brunetti, che chiude definitivamente i conti e certifica una prova autoritaria in entrambe le fasi di gioco.

Il 4-0 contro la Sammaurese assume ancora più peso se letto alla luce dei risultati di giornata: il pareggio dell’Ostiamare con il Notaresco e lo 0-0 del Teramo a Termoli rallentano la corsa delle prime due, mentre la sconfitta interna dell’Ancona contro il Fossombrone permette a L’Aquila di affiancare i marchigiani a quota 29 punti, a tre lunghezze dal secondo posto e a nove dalla vetta.

Per la formazione abruzzese si tratta di un successo pesante sia per la classifica sia sul piano morale, dopo le difficoltà emerse nelle ultime trasferte: il poker alla Sammaurese restituisce fiducia all’ambiente e conferma la squadra di Fucili come una delle principali protagoniste nella corsa ai primissimi posti del girone F di Serie D.

