Calcio, Serie D. L’Aquila vola e punta ai vertici del girone. Ora match contro la Sammaurese

L’Aquila 1927 vive un momento positivo nel girone F di Serie D e si conferma stabilmente nelle zone alte della classifica. Dopo tredici giornate la formazione rossoblù viaggia con un buon bottino di punti e un bilancio fatto di diverse vittorie, poche sconfitte e una produzione offensiva importante, che le consente di restare nel gruppo delle prime della graduatoria.

La reazione dopo il pesante ko nel derby contro il Teramo è arrivata con decisione. La squadra ha prima ritrovato i tre punti e la porta inviolata nella gara interna vinta per 3-0 contro il Fossombrone, quindi ha espugnato il campo del Notaresco imponendosi 2-1. Successi che hanno restituito fiducia all’ambiente e confermato la capacità del gruppo di rialzarsi subito dopo una giornata negativa, mantenendo alto il livello delle prestazioni.

L’attenzione ora è rivolta al doppio impegno casalingo che attende i rossoblù, a partire dalla sfida contro la Sammaurese allo stadio “Gran Sasso d’Italia”. Il match, valido per la quattordicesima giornata, si giocherà domenica 30 novembre alle 14:30 e rappresenta un passaggio importante del percorso stagionale. L’avversario arriva da un periodo complicato dal punto di vista dei risultati e L’Aquila avrà l’occasione di sfruttare il fattore campo per dare continuità alla propria striscia positiva.

Nel frattempo la società ha continuato a lavorare anche sul fronte mercato. È arrivato a centrocampo Pandolfi, elemento chiamato a dare ulteriore equilibrio e intensità alla linea mediana, dopo il precedente innesto di Dampha. In uscita, invece, si è registrata la rescissione del contratto con Buchel, che aveva già vissuto un periodo fuori rosa per motivi disciplinari. Scelte che testimoniano la volontà del club di mantenere alto il livello di competitività della rosa, intervenendo dove necessario.

Le ultime indicazioni dal campo parlano anche del rientro in gruppo di Tavcar. Il difensore sloveno convive da tempo con un fastidio al ginocchio e lo staff tecnico dovrà valutare con attenzione tempi e modalità del suo utilizzo, per evitare rischi. Per il resto lo zoccolo duro della squadra appare confermato, con una base di titolari che ha dato buone risposte nelle recenti uscite.

Sul piano tattico si va verso la conferma dell’impianto di gioco che ha garantito equilibrio nelle ultime settimane. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Michielin, protetto da una linea difensiva solida, mentre in mezzo al campo il possibile inserimento di Pandolfi in posizione centrale, accanto a giocatori già ben rodati, potrebbe offrire nuove soluzioni nella gestione della manovra. In avanti, infine, il tridente guidato da Banegas e Di Renzo, affiancati da Sparacello, resta un punto di riferimento per la fase offensiva, grazie a qualità tecniche e capacità realizzative dimostrate in più occasioni.

Classifica, risultati, mercato e prossimi impegni delineano quindi il quadro di una L’Aquila in crescita, determinata a restare nelle prime posizioni del girone e a sfruttare al meglio il ciclo di partite interne per consolidare la propria candidatura ai vertici del campionato.