sabato, Novembre 29, 2025
Sport

Calcio, Serie D. Teramo al secondo posto e punta il Termoli

Il Teramo continua la sua corsa nelle zone alte della classifica di Serie D girone F, reducendo da un periodo particolarmente positivo che lo ha portato al secondo posto. La netta vittoria interna per 3-0 contro l’Ancona ha confermato la solidità della squadra biancorossa e ha rafforzato l’entusiasmo dell’ambiente in vista dei prossimi impegni.

Il successo contro i dorici è arrivato al termine di una prestazione convincente, in cui il Teramo ha saputo colpire nei momenti chiave della gara. La doppietta di Carpani e il gol di Nanapere hanno indirizzato il risultato, permettendo alla formazione di Pomante di superare in classifica l’Ancona e di installarsi al secondo posto del girone con un bottino importante di punti.

Oltre ai risultati del campo, arriva un segnale significativo anche sul fronte dei giovani. Nella speciale graduatoria di “Giovani D Valore”, che premia le società che utilizzano con continuità calciatori Under 19 oltre le quote previste dal regolamento, il Teramo è salito al terzo posto del girone F. Un riconoscimento che testimonia l’attenzione del club alla crescita dei propri talenti e al loro inserimento in prima squadra.

L’attenzione ora si sposta sulla trasferta in casa del Termoli, sfida che si preannuncia impegnativa. L’attesa attorno al match è alta: i tagliandi destinati al settore ospiti sono andati esauriti in breve tempo, segnale concreto della vicinanza del pubblico biancorosso alla squadra. Lo stesso Pomante ha richiamato l’importanza di presentarsi con il giusto atteggiamento contro un avversario organizzato, capace di mettere in difficoltà chiunque nel proprio stadio.

Il momento positivo della formazione teramana è frutto anche della continuità di rendimento mostrata nelle ultime giornate. Le vittorie in serie, tra cui quelle ottenute contro Notaresco e Ancona, hanno consolidato la fiducia del gruppo e la consapevolezza nei propri mezzi. La squadra ha dimostrato equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva, valorizzando sia gli elementi più esperti sia i giocatori più giovani.

Il prossimo obiettivo sarà quello di confermare questo trend anche lontano dal “Bonolis”, provando a difendere il secondo posto e a restare il più possibile a contatto con la vetta. Il percorso è ancora lungo, ma i segnali arrivati da risultati, prestazioni e partecipazione del pubblico indicano un Teramo in crescita, deciso a rimanere protagonista nel girone F.

