Calcio, Serie D. Teramo frenato a Termoli, pari a reti bianche

Il Teramo torna dal “Cannarsa” con uno 0-0 che lascia un po’ di rammarico nella corsa al primo posto, ma che al tempo stesso conferma la solidità difensiva dei biancorossi. Contro un Termoli aggressivo e ben messo in campo, la squadra di Pomante non è riuscita a trovare il guizzo decisivo, chiudendo una gara bloccata su un terreno di gioco che ha reso difficile sviluppare manovre pulite.

I padroni di casa hanno impostato da subito una partita intensa, puntando molto sul pressing e sulla seconda palla. Nella prima frazione il Termoli ha cercato con maggiore continuità la via del gol, ma la retroguardia teramana ha concesso pochissimo, gestendo senza affanni i tentativi avversari. Il Teramo, invece, ha faticato a trovare linee di passaggio e profondità, costruendo poco negli ultimi metri e presentandosi di rado alla conclusione.

La ripresa ha seguito lo stesso copione per lunghi tratti, con il gioco spesso spezzettato e poche occasioni nitide. La sfida si è accesa nella seconda parte del secondo tempo: il Termoli è rimasto in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Ceesay e da quel momento il Teramo ha provato ad alzare il baricentro. La prima grande chance biancorossa è arrivata con Borgarello, che ha calciato al volo mandando il pallone di poco a lato.

Nel finale, però, sono stati i molisani a sfiorare il colpo grosso con una conclusione dalla distanza di Staffa che ha centrato il palo a portiere battuto. Nei minuti di recupero è poi arrivato l’assedio conclusivo del Teramo: tre calci d’angolo consecutivi, difesa di casa schiacciata nella propria area e ultima occasione sulla testa di Persano, ma il portiere Iannaccone ha compiuto un intervento decisivo, blindando lo 0-0 fino al triplice fischio.

Dal punto di vista della classifica, il pareggio consente comunque al Teramo di restare saldamente al secondo posto nel girone F di Serie D: i biancorossi salgono a 32 punti, a sei lunghezze dalla capolista Ostiamare, fermata sullo 0-0 dal Notaresco, e con tre punti di margine su Ancona e L’Aquila, entrambe a quota 29 dopo la sconfitta interna dei dorici con il Fossombrone e il poker casalingo dei rossoblù contro la Sammaurese. Il Termoli, invece, sale a 17 punti in una zona di metà classifica che lo mantiene a distanza dalla lotta salvezza.

Per il Teramo si tratta quindi di un punto che vale soprattutto per continuità di risultati e compattezza difensiva, ma che non permette di accorciare sulla vetta. La prossima sfida interna contro il San Marino diventa così un passaggio chiave: trasformare partite come quella di Termoli da pareggi a vittorie sarà la condizione necessaria per restare davvero in scia dell’Ostiamare nella corsa al primo posto.