Calcio, Serie D. Teramo travolgente, 3-0 all’Ancona e secondo posto in classifica

TERAMO – Giornata da incorniciare per il Teramo Calcio 1913, che al “Gaetano Bonolis” supera 3-0 l’Ancona nel big match della tredicesima giornata del girone F di Serie D, centrando la seconda posizione in classifica e confermando l’ottimo momento di forma.

Di fronte c’era una squadra reduce da un avvio di stagione di alto livello, con una delle migliori difese del girone e imbattuta in trasferta. I biancorossi di Pomante hanno però imposto fin da subito ritmo e personalità, costruendo le occasioni più pericolose già nel primo tempo e costringendo gli avversari sulla difensiva.

La gara si sblocca in avvio di ripresa: dopo un’azione insistita nell’area dorica, Carpani è il più rapido a intervenire sulla palla vagante e firma l’1-0. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio, con un perfetto cross dalla destra che trova la stoccata aerea di Nanapere per il 2-0. L’Ancona prova a reagire con qualche conclusione dalla distanza, ma è ancora il Teramo a colpire: nella parte finale del match Carpani trova la doppietta personale, chiudendo i conti sul 3-0.

Il successo contro i marchigiani arriva dopo le vittorie con L’Aquila e Notaresco e porta a dieci le reti realizzate dai biancorossi negli ultimi tre scontri diretti con avversarie di alta classifica. Il Teramo consolida così la propria posizione nelle zone di vertice e conferma il “Bonolis” come campo particolarmente favorevole, con un rendimento interno che continua a essere uno dei punti di forza della stagione.

Al triplice fischio, applausi convinti da parte del pubblico di casa per la prestazione di squadra, la solidità difensiva mostrata anche contro un attacco finora molto produttivo e la capacità di indirizzare il match nella ripresa con lucidità e concretezza.