domenica, Dicembre 7, 2025
Calcio, Serie D. Teramo travolgente, 4-1 al San Marino
Sport

Calcio, Serie D. Teramo travolgente, 4-1 al San Marino

TERAMO. Prosegue il momento positivo del Teramo, che al “Gaetano Bonolis” supera 4-1 il San Marino e aggiunge un altro successo al proprio cammino in Serie D. Una gara ben interpretata dai biancorossi, capaci di indirizzare il risultato già nel primo tempo e di chiudere i conti nella ripresa.

L’avvio è di marca teramana: la squadra di casa tiene il baricentro alto, fa girare palla con pazienza e cerca spesso le corsie esterne per aprire la difesa ospite. La pressione viene premiata al 25’ del primo tempo, quando Pietrantonio trova il varco giusto e firma l’1-0, sbloccando il match e accendendo l’entusiasmo del pubblico del Bonolis.

Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio. Al 29’ è Carpani a colpire, girandosi in area e concludendo con una soluzione di grande qualità che vale il 2-0. Il San Marino accusa il colpo e prova a reagire principalmente sulle palle inattive, ma il Teramo gestisce con ordine e va al riposo con un margine rassicurante.

In avvio di ripresa i biancorossi non si limitano ad amministrare e al 6’ trovano il tris. L’azione nasce da una ripartenza ragionata, sviluppata in velocità sulla sinistra e rifinita al centro per l’inserimento di Pavone, che di prima intenzione infila il portiere ospite per il 3-0.

La partita sembra chiusa, ma il San Marino ha un sussulto d’orgoglio e al 10’ della seconda frazione accorcia le distanze con Fabbri, bravo a insaccare una palla vagante in area e a fissare il punteggio sul 3-1. La rete ridà un minimo di fiducia agli ospiti, che provano a tornare in partita aumentando la pressione nella metà campo teramana.

Il Teramo, però, non si scompone e con il passare dei minuti riprende il controllo del gioco, cercando di tenere il pallone per limitare le iniziative degli avversari. Nel finale i biancorossi sfiorano più volte il poker, fino all’episodio che chiude definitivamente i conti.

Al 44’ della ripresa l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un intervento irregolare in area su un attaccante biancorosso. Dal dischetto si presenta Fall, che resta freddo e spiazza l’estremo difensore del San Marino, fissando il risultato sul 4-1.

Al triplice fischio il Teramo può festeggiare una vittoria netta e convincente, frutto di gioco, intensità e concretezza sotto porta. Tre punti importanti anche per il morale, in vista dei prossimi impegni di campionato. Il San Marino, nonostante il gol nella ripresa, torna a casa con la consapevolezza di aver pagato a caro prezzo le disattenzioni avute nella prima parte di gara.

