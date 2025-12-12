Calcio, Serie D. Tifosi del Chieti pronti alla protesta con la Vigor

CHIETI. Clima teso in casa Chieti in vista della gara di domenica all’Angelini contro la Vigor Senigallia. La curva Volpi ha annunciato una forma di contestazione: sugli spalti ci saranno cori solo per la maglia, per la città e per il settore che li ospita, mentre verrà meno il sostegno diretto alla squadra e, soprattutto, alla società.

La decisione è maturata al termine di un’assemblea popolare organizzata dai tifosi in un hotel cittadino, molto partecipata, nella quale sono stati ripercorsi gli ultimi mesi segnati da difficoltà economiche e risultati deludenti. I sostenitori neroverdi contestano la gestione del patron Altair D’Arcangelo e del presidente Gianni Di Labio, accusando il club di non aver dato seguito ai progetti illustrati in estate e di aver smantellato la rosa fino a portare la squadra al terzultimo posto in classifica.

Gli ultras parlano di promesse non mantenute e di un gruppo oggi formato in larga parte da giovani e giocatori arrivati nelle ultime settimane, mentre dalla società non sarebbero arrivate spiegazioni chiare sul futuro. Per questo, in occasione della prossima partita interna, la curva annuncia di voler far sentire il proprio dissenso, pur continuando a sostenere i colori e il nome della città.

Sul campo, intanto, l’allenatore Del Zotti prova a mantenere alta la concentrazione del gruppo in un momento delicato. Il Chieti non vince dal 5 ottobre e ha bisogno di un successo per risalire la graduatoria e ridare fiducia all’ambiente. Il tecnico potrà contare sull’apporto del nuovo attaccante Tempelaar, chiamato a sostituire l’infortunato Guerriero, fermato da una contusione alla spalla.

In questi giorni si è aggregato alla squadra anche il mediano francese Josuè Ntoya, atteso all’ufficialità ma già a disposizione per la sfida di domenica, così come il 20enne attaccante Manuel De Filippis, prelevato dall’Ischia. Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per il tesseramento del centrocampista brasiliano Leo Pettenon, già inserito nel gruppo. Rientrata, infine, la situazione legata a Mele e Pinto, dopo i malumori delle scorse settimane: entrambi restano in rosa e saranno chiamati a dare il proprio contributo in una fase delicata della stagione.