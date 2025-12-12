Calciol, Europei Under 19: Chieti e Pineto ospiteranno le fasi finali

CHIETI. L’Abruzzo si prepara a entrare nella mappa del grande calcio femminile europeo: le fasi finali del Campionato Europeo Under 19 femminile 2029 si giocheranno anche negli stadi di Chieti e Pineto, scelti come sedi ufficiali del torneo giovanile targato UEFA.

La decisione arriva dopo il via libera del Comitato Esecutivo europeo, che ha affidato all’Italia l’organizzazione della fase finale e ha individuato Abruzzo e Marche come regioni ospitanti. Per il territorio abruzzese si tratta di un riconoscimento importante, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte degli impianti sportivi e della crescita del movimento femminile.

Nel dettaglio, le gare si disputeranno allo stadio “Guido Angelini” di Chieti e al “Pavone–Mariani” di Pineto, impianti già abituati a ospitare partite di livello nazionale e ora proiettati su un palcoscenico internazionale. Qui scenderanno in campo le migliori nazionali europee Under 19, in un torneo che rappresenta la vetrina principale per le giovani calciatrici pronte al salto verso le selezioni maggiori.

L’Europeo Under 19 femminile prevede una fase finale con otto squadre qualificate, suddivise in due gironi all’italiana. Le prime due di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, da cui usciranno le finaliste che si contenderanno il titolo continentale. Il calendario dettagliato delle partite e l’assegnazione delle singole sedi alle varie gare saranno definiti più avanti, in base alle scelte organizzative condivise tra federazione e UEFA.

Per Chieti e Pineto l’appuntamento del 2029 rappresenta una grande occasione non solo sportiva, ma anche economica e turistica. L’arrivo di squadre, staff e tifosi da tutta Europa porterà presenze negli alberghi, nei ristoranti e nelle attività commerciali del territorio, con ricadute positive per l’indotto. Allo stesso tempo, la visibilità mediatica dell’evento accenderà i riflettori sulla regione, consolidando l’immagine dell’Abruzzo come terra di sport.

La scelta degli stadi abruzzesi arriva in un momento in cui il calcio femminile vive una fase di forte espansione, con un numero crescente di tesserate, campionati strutturati e un interesse sempre più alto da parte del pubblico. Ospitare una competizione come l’Europeo Under 19 significa offrire alle giovani calciatrici del territorio un modello concreto e vicino, rafforzando il legame tra vivai locali e grandi manifestazioni internazionali.

Da qui al 2029 saranno messi a punto tutti gli aspetti logistici e organizzativi necessari: dalla gestione degli impianti ai servizi di accoglienza, dai collegamenti con le altre sedi alle iniziative collaterali che potranno coinvolgere scuole, associazioni sportive e tifosi. L’obiettivo dichiarato è arrivare all’appuntamento pronti ad accogliere al meglio le nazionali protagoniste del torneo, trasformando le partite di Chieti e Pineto in una vera festa di sport per l’intero Abruzzo.