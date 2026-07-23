Calciomercato milan: le ultime sul caso Leao

La notizia del calciomercato del Milan, incentrata sul caso di Rafael Leao, sta tenendo banco online in queste ore. Il giovane attaccante portoghese ha sorpreso tutti cancellando ogni traccia sui social e pubblicando una foto misteriosa, alimentando così speculazioni e ipotesi sul suo futuro.

Leao sembra essere in partenza verso la Turchia, dove il Galatasaray sembra essere l’unica squadra interessata al suo ingaggio. Tuttavia, le voci sul trasferimento non sembrano convincere appieno.

Il Milan, dunque, si trova in una situazione di incertezza e attesa, con la possibilità di perdere uno dei suoi giovani talenti. I tifosi rossoneri seguono con ansia gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra.

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