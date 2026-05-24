Calciomercato: Roma su Dodò della Fiorentina

In queste ore il tema del calciomercato è molto ricercato online e si posiziona ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento alle 21:30, con la notizia che la Fiorentina sarebbe aperta alla cessione di Dodò. Il giocatore è diventato un obiettivo concreto per la Roma, che sta valutando anche la possibilità di portare a casa Kean. Un’analisi accurata dei contatti in corso e della posizione della Viola potrebbe svelare i prossimi sviluppi sul fronte giallorosso. Per restare aggiornati su questo argomento di grande interesse, è possibile approfondire online per ulteriori dettagli.