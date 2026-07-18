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Caldo: 16 città in bollino rosso, punte in Sardegna

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In queste ore, l’onda di caldo che sta interessando l’Italia è uno dei temi più cercati online, trovandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Diverse città italiane sono sotto il segno del bollino rosso, con temperature che raggiungono picchi impressionanti, come i 47 gradi registrati in Sardegna.

La situazione meteorologica prevede un calo delle temperature, ma solo al nord, mentre al centro-sud il caldo intenso continuerà a farsi sentire. Si tratta di un fenomeno che richiede particolare attenzione e che ha portato a evidenziare ben 16 città con condizioni climatiche estreme.

Per rimanere informati sull’evolversi di questa situazione e per eventuali aggiornamenti, è consigliabile consultare fonti autorevoli online. Questo fenomeno meteo, infatti, continua a destare interesse e preoccupazione, spingendo molti a cercare approfondimenti sul web.

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