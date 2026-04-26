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Caldo e rischio eventi estremi: previsioni meteorologiche

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In queste ore, la previsione meteorologica è uno dei temi più cercati online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Secondo le ultime proiezioni del Centro Europeo, per il mese di maggio si prevede un clima più caldo del normale, con possibili picchi fino a 28°C nelle regioni centro-nord. Tale situazione potrebbe portare a una situazione di rischio per eventi climatici estremi.

Nel frattempo, in alcune zone d’Italia, come Mantova, si registra un anticipo d’estate con temperature già arrivare a 28 gradi e una scarsità di piogge. Il portale meteorologico ILMETEO.IT ha sottolineato come il caldo possa far percepire temperature tipiche del mese di giugno, con un impatto soprattutto sulle regioni centro-nord del Paese.

Per rimanere aggiornati su ulteriori dettagli e approfondimenti riguardanti le previsioni meteorologiche in Italia e nel resto d’Europa, è possibile consultare fonti autorizzate online.

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