Caldo ed emergenza idrica, al via il supporto della protezione civile comunale

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 22 luglio 2024 – A causa dell’emergenza caldo e di quella idrica, l’Amministrazione mette a disposizione della comunità due servizi di supporto, si tratta del pronto spesa e pronto farmaco a domicilio fino al perdurare della criticità. Ad occuparsi del servizio saranno le associazioni di protezione civile comunale, che assicureranno presenza e servizi di supporto, turnandosi durante le giornate – si apprende dalla nota stampa. Per ottenere l’intervento basterà telefonare al numero 0871/307127 attivo dalle 8 alle 20. Si prega di effettuare le richieste nell’orario mattutino per avere la consegna il pomeriggio, riservando alle richieste urgenti le chiamate pomeridiane – “Abbiamo ritenuto di tornare ad attivare queste due funzioni del Centro operativo comunale per dare supporto soprattutto a persone anziane e fragili – spiega il sindaco Diego Ferrara – . La città a causa della riduzione di flusso e delle chiusure programmate del servizio idrico sta vivendo una situazione di estremo disagio, supportarla è il minimo, ma è anche tutto ciò che il Comune può fare, non avendo noi la gestione dell’acqua e non potendo che prendere atto della situazione sicuramente critica che stiamo vivendo, insieme a tanti altri Comuni del territorio – Alla crisi idrica si sono aggiunte le temperature di questi giorni, per cui abbiamo concertato con le associazioni di Protezione civile questi due servizi che consentiranno di mettersi a disposizione dei soggetti più svantaggiati in un momento difficile – Un supporto più logistico che sociale, restano le misure del Pronto intervento sociale per i casi particolari, pensato per andare in aiuto di chi non può uscire o è solo – riporta testualmente l’articolo online. Questi due servizi hanno ben funzionato durante la pandemia, cosa di cui ringraziamo le associazioni e affinché possano esprimere la massima utilità ora, invitiamo la comunità a chiamare soprattutto in mattinata, riservandosi il pomeriggio per le richieste più urgenti, in modo che i volontari possano organizzarsi per la consegna di spesa e farmaci in giornata – si legge sul sito web ufficiale.

