Caldo estremo: Italia sotto quarta ondata di calore

In queste ore, l’allerta per il caldo estremo tiene l’Italia in apprensione. Da oggi fino a domenica è atteso il picco della quarta ondata di calore, con domani ben 19 città che si trovano in bollino rosso. A Varese, per esempio, è stato vietato di lasciare cani e gatti al sole, vista la persistenza delle alte temperature.

Lunedì 3 agosto si attendono dati e previsioni del LaMMA sull’estate 2026 in Toscana, mentre 23 città sono attualmente col bollino rosso a causa della calura. Non solo, il livello del fiume Po sta raggiungendo minimi storici, aggiungendo preoccupazioni legate alla siccità.

La notizia è al momento molto ricercata online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca, testimoniando l’attenzione della popolazione verso questa emergenza climatica. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, si consiglia di consultare le fonti online disponibili.