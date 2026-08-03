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Caldo estremo: Luca Mercalli avverte sull’estate 2026

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Luca Mercalli è al centro dell’attenzione in queste ore, con la sua previsione che l’estate 2026 potrebbe essere la più calda di sempre. Le ondate di calore stanno mettendo alla prova il nostro adattamento alle temperature estreme, confermando le teorie di Darwin sul processo evolutivo. Il caldo record sta portando a condizioni meteorologiche estreme, sollevando interrogativi su cosa significhi davvero adattarsi a queste nuove sfide climatiche.

La notizia è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Chi desidera approfondire ulteriormente su questo tema sempre più rilevante può trovare informazioni dettagliate in rete, dove esperti e analisti offrono approfondimenti e suggerimenti per affrontare al meglio le conseguenze del riscaldamento globale.

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