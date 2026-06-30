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martedì, Giugno 30, 2026
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Caldo in attenuazione, arrivo temporali: previsioni

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Il tema in tendenza in queste ore riguarda le previsioni sul caldo, con particolare attenzione all’ondata di calore che sta gradualmente lasciando l’Italia. Le ultime informazioni indicano un imminente calo termico e una riduzione del caldo intenso che ha caratterizzato le giornate precedenti.

Le città con bollino rosso, segnale di temperature elevate, sono passate da 22 a 25, evidenziando l’ampiezza del fenomeno e l’attenzione necessaria per affrontare le condizioni climatiche avverse.

L’attesa per il ritorno a condizioni più accettabili è accompagnata dalle previsioni di temporali in arrivo, che contribuiranno a rinfrescare l’atmosfera e a portare un po’ di sollievo dall’afa.

La notizia è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca, e invita a approfondimenti per monitorare l’evolversi della situazione e le prossime previsioni meteorologiche.

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