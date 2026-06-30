Caldo in attenuazione, arrivo temporali: previsioni

Il tema in tendenza in queste ore riguarda le previsioni sul caldo, con particolare attenzione all’ondata di calore che sta gradualmente lasciando l’Italia. Le ultime informazioni indicano un imminente calo termico e una riduzione del caldo intenso che ha caratterizzato le giornate precedenti.

Le città con bollino rosso, segnale di temperature elevate, sono passate da 22 a 25, evidenziando l’ampiezza del fenomeno e l’attenzione necessaria per affrontare le condizioni climatiche avverse.

L’attesa per il ritorno a condizioni più accettabili è accompagnata dalle previsioni di temporali in arrivo, che contribuiranno a rinfrescare l’atmosfera e a portare un po’ di sollievo dall’afa.

La notizia è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca, e invita a approfondimenti per monitorare l’evolversi della situazione e le prossime previsioni meteorologiche.