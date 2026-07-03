Caldo record a Torino: esperti monitorano aumento mortalità

La città di Torino è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema in tendenza online e ai vertici dei motori di ricerca. Le temperature torride degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova i residenti, con il cardiologo che sottolinea i rischi legati al colpo di calore, un pericolo da non sottovalutare.

Le statistiche mostrano un aumento significativo della mortalità, in particolare tra gli over 65, a causa delle temperature elevate che hanno caratterizzato il mese di giugno. Numerose iniziative sono state messe in atto per monitorare da vicino la situazione e garantire la massima attenzione alla salute pubblica.

È importante prestare attenzione ai sintomi del colpo di calore, che vanno dalla difficoltà a parlare alla vista compromessa. Gli esperti raccomandano di seguire alcune precauzioni per proteggersi dall’afa e dalle conseguenze del caldo eccessivo.

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