Caldo record a Torino: l’estate estrema continua

Lunedì 6 Luglio 2026, ore 07:38 (Europe/Rome) – Il meteo a Torino è il tema in tendenza in queste ore, con un forte interesse online che lo posiziona ai vertici dei motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento indica che il Nord Italia sta uscendo dalla fase più intensa della canicola, ma la città di Torino si distingue per un caldo record che la fa registrare temperature fino a 15 gradi più alte rispetto alle zone circostanti.
Nonostante l’alba segua la notte più calda, portando qualche grado in meno, il bollino rosso del caldo estremo continua a caratterizzare la situazione. Le isole di calore e il suolo bollente contribuiscono a rendere Torino il punto focale di questa ondata di calore senza precedenti.
La notizia del meteo a Torino continua a catturare l’attenzione del pubblico online, spingendo a approfondire ulteriormente su queste condizioni climatiche eccezionali che stanno caratterizzando l’estate del 2026.