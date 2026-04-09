Caldo record in Francia, aprile anticipa estate

Nel panorama meteorologico europeo, spicca l’eccezionale caldo che ha investito la Francia in questi primi giorni di aprile, tanto da far sembrare il mese estivo anzitempo. Le temperature sono balzate a livelli record, con picchi di 33,1°C registrati in varie zone del Paese. Parigi e l’Île-de-France vivono un clima estivo, con previsioni che confermano un tempo caldo e soleggiato per tutta la settimana in corso.

Questo fenomeno meteorologico anomalo ha suscitato grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Gli esperti meteo sottolineano come queste condizioni climatiche siano da attribuire a particolari dinamiche atmosferiche che stanno caratterizzando il continente in questo periodo.

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