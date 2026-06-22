Caldo record in Piemonte: l’Italia sotto l’anticiclone Cerberus

Lunedì 22 Giugno 2026, alle 08:58, l’Italia si trova nella morsa dell’anticiclone Cerberus, con il Piemonte al centro dell’attenzione. L’ondata di caldo sta mettendo a dura prova il Paese, con temperature che sfiorano i 40 gradi in molte zone.

Le previsioni indicano che questa situazione si protrarrà per diversi giorni, con notti tropicali che aumentano il disagio termico. Inoltre, c’è il rischio di downburst, fenomeni meteorologici che possono causare danni anche gravi.

La notizia del caldo eccezionale in Piemonte è in cima ai trend online, suscitando grande interesse e preoccupazione. Gli italiani si preparano a fronteggiare una fase di calura intensa, con l’invito a seguire attentamente le indicazioni delle autorità per proteggere la salute e affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione meteo e le misure di prevenzione adottate, è consigliabile consultare fonti autorevoli online.