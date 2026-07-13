Caldo record: Italia sotto il sole cocente

Il meteo è il tema in tendenza in queste ore, con l’allerta per temperature elevate che ha scatenato l’attenzione di tutti. Dal 13 luglio prende il via una settimana torrida, con previsioni che parlano di picchi fino a 40 gradi in diverse zone del Paese. L’anticiclone africano si è stabilizzato sull’Italia, portando caldo e afa, e la terza ondata di calore vive la sua fase più intensa.

Le autorità raccomandano prudenza e precauzioni per proteggersi dal caldo e idratarsi adeguatamente. Si parla di zone rosse dove le temperature potrebbero raggiungere valori particolarmente elevati, e delle misure di tutela sul lavoro per garantire condizioni accettabili ai lavoratori esposti alle alte temperature.

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