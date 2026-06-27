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Caldo record: Italia sotto l’assedio del caldo

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Il tema del caldo è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati online e in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, per oggi e domani è previsto il massimo livello di allerta per il caldo in 18 città italiane, mentre in Bergamasca si registrano temperature almeno 4°C sopra la media degli ultimi 20 anni.

Non solo in Italia, ma anche in Francia la situazione è critica, con la triste notizia della morte di un altro bimbo a causa delle alte temperature. Il caldo sta mettendo a dura prova diverse città europee, con ben 18 di esse che hanno ricevuto il bollino rosso per le temperature estreme.

La popolazione è chiamata a prestare particolare attenzione, adottando le misure necessarie per proteggersi dagli effetti del caldo e garantire il benessere di tutti. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sulla situazione, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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