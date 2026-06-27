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Caldo record: situazione critica in Italia ed Europa

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La temperatura raggiunge livelli record in Italia ed Europa, con picchi che superano i 40 gradi. Secondo recenti studi, le ondate di calore potrebbero causare seri rischi per la salute, con l’Economist che stima possibili migliaia di morti legate alle alte temperature.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una nuova guida per contrastare i decessi da calore, evidenziando l’importanza di misure preventive e di protezione durante le giornate più torride.

L’afa ha infiammato l’Europa, con l’Italia tra i Paesi maggiormente colpiti. Le previsioni indicano un calo delle temperature a partire da martedì, ma attualmente la situazione rimane critica.

La notizia del caldo record è al momento una delle più ricercate online ed è in cima ai trend sui motori di ricerca. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare le fonti disponibili online.

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