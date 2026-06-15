Calendario disinfestazioni 2026

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune informa la cittadinanza sul calendario degli interventi di disinfestazione previsti per l’anno 2026. Le attività interesseranno diverse aree del territorio comunale, suddivise in Zona Esterna 1, Zona Esterna 2, Chieti Alta e Chieti Scalo – Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, secondo un programma articolato nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026. Le date indicate potranno subire variazioni in caso di condizioni atmosferiche avverse o per particolari esigenze operative – si apprende dalla nota stampa. Durante le fasce orarie interessate dagli interventi, si raccomanda alla cittadinanza di tenere chiuse porte e finestre – si apprende dalla nota stampa. Nel documento allegato è inoltre riportato l’elenco dettagliato delle vie e delle aree interessate, con l’indicazione della relativa zona di disinfestazione –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it