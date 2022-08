Calendario Pescara Calcio 2022-2023

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Nel pomeriggio di oggi la lega di Serie C ha stilato i calendari dei tre gironi in vista del campionato 2022-2023 che partirà il prossimo quattro settembre – L’inizio in casa è senza alcun dubbio stimolante, soprattutto se incontri nelle prime giornate due big del girone – queste le prime parole di mister Alberto Colombo subito dopo il sorteggio di oggi pomeriggio – tutti gli avversari sono insidiosi, ma abbiamo le carte in regola per giocarcela con tutti e ci proveremo sin da subito – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo momento abbiamo bisogno di trovare una nostra identità, c’è molta curiosità di vedere il Pescara all’opera in una competizione ufficiale, affrontare le pressioni e le reazioni di una partita vera e, indipendentemente dal calendario, vogliamo iniziare a giocare”. IL CALENDARIO COMPLETO 2022/2023

