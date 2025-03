CALENDARIO PLAY OFF DI LEGA PRO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:CALENDARIO PLAY OFF Si rende noto il calendario della Fase Finale del Campionato Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025: PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025 FASE PLAY OFF NAZIONALE 1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025 1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025 2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025 2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025 FINAL FOUR Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025 Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025 Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025 Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com