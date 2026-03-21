Calendario Serie A: anticipi e posticipi in vista

In queste ore il calendario della Serie A è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Tra le prossime giornate si prospettano interessanti anticipi e posticipi che potrebbero influenzare la lotta per lo scudetto e la corsa alle coppe europee.

Uno sguardo particolare è rivolto agli incontri tra le big del campionato: Atalanta sfiderà Juventus e Roma in doppio anticipo, mentre altre squadre come Como, Cagliari e Torino si preparano ad affrontare importanti sfide che potrebbero determinare le sorti della stagione.

La Serie A Enilive 2025/2026 si avvia verso le fasi cruciali, con partite che si preannunciano cariche di tensione e spettacolo. I tifosi sono in trepidante attesa di scoprire gli orari e le date degli anticipi e posticipi, pronti a sostenere le proprie squadre del cuore in questa fase cruciale del campionato.

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