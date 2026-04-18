Calendario Serie B: playoff e playout confermati

In queste ore, il calendario della Serie B è uno dei temi più cercati online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Sono state confermate le date dei playoff e playout: i play-out si svolgeranno il 15 e il 22 maggio, mentre il prossimo campionato prenderà il via il 21 agosto. Un momento cruciale per le squadre che si contenderanno la salvezza e la promozione. Ad esempio, il Pescara è già in cerca della salvezza e ha ufficializzato le date dei playout. Un periodo intenso e decisivo per il mondo del calcio, con gli appassionati in attesa di vedere quali squadre riusciranno a ottenere i risultati sperati.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online in cerca delle ultime novità riguardanti il calendario della Serie B e le sfide che coinvolgeranno le squadre in lotta per i playoff e i playout. Un momento emozionante per gli amanti del calcio e per gli appassionati di sport, che non vedono l’ora di seguire da vicino gli avvenimenti che scandiranno il futuro della Serie B.