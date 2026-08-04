Cambi destinazioni d’uso, Blasioli: retromarcia della Regione dopo i rilievi del Ministero

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 agosto 2026 – 09:40– “Dopo la bocciatura del Ministero, la Regione annuncia, con una lettera, l’impegno a sopprimere la norma derogatoria e molto invasiva delle competenze comunali, in materia di cambi di destinazione d’uso – L’impegno arriva giusto prima del Consiglio dei Ministri convocato per domani (oggi ndr) e che, con tutta probabilità, avrebbe impugnato l’intera legge” osserva in una nota, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Blasioli – precisa il comunicato. “Si tratta della misura inserita alla chetichella e contro ogni regola di trasparenza e informazione, con un subemendamento ‘volante’ e scritto a mano nel corso del Consiglio regionale del 16 giugno 2026, durante la discussione del progetto di legge, poi divenuto legge n. 13/2026, su cui il Partito Democratico aveva anche fatto ricorso al Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al ricorso – spiega Blasioli – avevo personalmente fatto precedere una lettera al presidente del Consiglio regionale, per segnalare il mancato rispetto del Regolamento Consiliare – si apprende dalla nota stampa. In due successive lettere, del 7 e 9 luglio, avevo inoltre scritto al Ministero delle Infrastrutture e a quello degli Affari Regionali, per chiedere una attenta verifica di questa norma – Ed è stato proprio il Ministero delle Infrastrutture a ‘consigliare’ alla Regione, lo stralcio della norma – si apprende dal portale web ufficiale. In una lunga lettera di controdeduzioni, è lo stesso Servizio Legislativo del Consiglio Regionale a dare ragione al Ministero e ammettere come ‘nella sua attuale formulazione, la disposizione ‘si esponga al rischio di tradire la propria ratio’, e come sia stata utilizzata da parte di chi ha scritto la norma ‘una discutibile tecnica redazionale – anche in ragione dell’introduzione tramite presentazione sub emendamento nel corso dei lavori d’Aula’. Insomma, aggiunge il vice presidente “per il Consiglio Regionale la disposizione è scritta male, poiché invece di riproporre la norma già contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 23-ter del DPR 380/2001 che ammette sempre il mutamento di destinazione d’uso sia all’interno della stessa categoria funzionale (per esempio da studio professionale a residenziale), che tra categorie complementari, solo per un singolo edificio, ‘presta il fianco a interpretazioni non coerenti’”. “Questo perché la norma impugnata utilizza in maniera impropria il termine ‘variante urbanistica’ riferibile non solo agli immobili, ma anche ai terreni su cui sono edificati e perché appunto va oltre le competenze regionali costituzionalmente riconosciute dall’articolo 117, svilendo il ruolo e le funzioni dei Comuni e dando un sostanziale via libera a cambi di destinazione d’uso piuttosto impattanti (da hotel a residenza, giusto per citarne uno). A questo punto – conclude – occorrerà solo attendere il primo Consiglio Regionale utile, per approvare la norma che sopprime la norma “incriminata”, andando anche a risolvere il problema della richiesta, sollevata dal Collegio delle Garanzie Statutarie di ripubblicazione della legge, che a questo punto potrà essere ripubblicata direttamente senza la norma oggetto di cancellazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Esprimiamo soddisfazione per la imminente risoluzione della vicenda, rimanendo vigili sulle prossime azioni in Consiglio Regionale, e soprattutto per lo scampato pericolo dell’effetto di questa norma sull’urbanistica comunale, specialmente sul territorio di Pescara”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it