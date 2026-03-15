Cambiamento climatico repentino a Delhi: forte pioggia

Nelle ultime ore, la notizia della pioggia che sta colpendo diverse zone di Delhi ha catturato l’attenzione online, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca. Secondo le previsioni dell’IMD, le temperature potrebbero scendere a 27-29°C, segnalando un repentino cambiamento climatico in una zona abituata a un clima più caldo.

Questo evento meteo ha destato curiosità e domande sulla ragione di un simile fenomeno in marzo, con la crescita delle temperature. La pioggia in una città come Delhi, conosciuta per il suo clima secco e caldo, rappresenta un’eccezione che ha suscitato interesse e discussione.

Per approfondire ulteriormente questo tema in tendenza e per rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione, è possibile consultare le notizie online e le fonti specializzate sul clima e le previsioni meteorologiche.