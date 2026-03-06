Cambio ora 2026: quando e come spostare le lancette

In queste ore il tema del cambio dell’ora del 2026 è molto ricercato online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. Quest’anno, come da consuetudine, si tornerà all’ora legale. Ma quando avverrà questo spostamento delle lancette degli orologi? Sarà proprio questo mese di marzo che segnerà l’inizio dell’ora legale. È importante ricordare di spostare le lancette in avanti di un’ora per non rischiare di arrivare in ritardo agli appuntamenti e di godere pienamente della luce del giorno che si prolungherà. Approfondimenti su questo argomento sono disponibili online per chi desidera saperne di più.