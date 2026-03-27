Cambio ora marzo 2026: l’ora legale torna in scena

In queste ore, il tema del cambio dell’ora di marzo 2026 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si avvicina il momento di spostare le lancette dell’orologio per far fronte al ritorno dell’ora legale. Ma, in mezzo alle abituali domande su se le lancette vadano avanti o indietro, emerge un’ombra di incertezza: potrebbe essere l’ultima volta che ci troviamo a dover regolare l’orologio. L’argomento suscita curiosità e dibattiti, ma per ulteriori dettagli e aggiornamenti si consiglia di consultare le fonti online.