“Camicette Bianche – Il musical” al Ridotto del Teatro Comunale: uno degli eventi di punta di Marzo in Rosa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Uno spettacolo intenso e di grande valore civile per raccontare una pagina drammatica della storia del lavoro femminile – ? “Camicette Bianche – Il musical”, in programma luned? 17 marzo alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, inserito nel calendario di “Marzo in Rosa”, il programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale per la Giornata internazionale della donna – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso allo spettacolo sar? libero e gratuito fino a esaurimento posti.Scritto e diretto da Marco Savatteri, lo spettacolo ? una produzione della Fondazione Teatro Pirandello e di Savatteri Produzioni – precisa la nota online. Il musical, che ha ottenuto grande successo di pubblico con numerose repliche in diversi teatri italiani, racconta una vicenda realmente accaduta all’inizio del Novecento e legata alla storia dell’emigrazione e delle condizioni di lavoro delle donne – “Camicette Bianche” prende spunto dal libro di Ester Rizzo e racconta la storia di giovani lavoratrici, molte delle quali immigrate italiane, impiegate in una fabbrica tessile di New York. Attraverso musica, danza e teatro, lo spettacolo ripercorre sogni, speranze e sacrifici di quelle ragazze, trasformando una tragedia storica in un racconto di grande impatto emotivo – recita il testo pubblicato online. “L’inserimento di questo musical nel programma di Marzo in Rosa – dichiara l’assessore alle Pari opportunit? Ersilia Lancia – nasce dalla volont? di proporre alla citt? uno spettacolo di grande qualit? che affronta temi importanti come i diritti delle donne, il lavoro e la dignit? delle persone – si apprende dalla nota stampa. ? un racconto che parla al passato ma che rimane estremamente attuale”. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – aggiunge Lancia – perch? si tratta di un appuntamento culturale di grande valore, capace di unire emozione, memoria e riflessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre l’ingresso libero fino a esaurimento posti rappresenta un’opportunit? per avvicinare il pubblico a uno spettacolo teatrale significativo”.L’appuntamento ? dunque per luned? 17 marzo alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila con “Camicette Bianche – Il musical”, uno degli eventi pi? attesi del cartellone di Marzo in Rosa – si legge sul sito web ufficiale.

