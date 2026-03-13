- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualità“Camicette Bianche – Il musical” al Ridotto del Teatro Comunale: uno degli...
Attualità

“Camicette Bianche – Il musical” al Ridotto del Teatro Comunale: uno degli eventi di punta di Marzo in Rosa

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Uno spettacolo intenso e di grande valore civile per raccontare una pagina drammatica della storia del lavoro femminile – ? “Camicette Bianche – Il musical”, in programma luned? 17 marzo alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, inserito nel calendario di “Marzo in Rosa”, il programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale per la Giornata internazionale della donna – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso allo spettacolo sar? libero e gratuito fino a esaurimento posti.Scritto e diretto da Marco Savatteri, lo spettacolo ? una produzione della Fondazione Teatro Pirandello e di Savatteri Produzioni – precisa la nota online. Il musical, che ha ottenuto grande successo di pubblico con numerose repliche in diversi teatri italiani, racconta una vicenda realmente accaduta all’inizio del Novecento e legata alla storia dell’emigrazione e delle condizioni di lavoro delle donne – “Camicette Bianche” prende spunto dal libro di Ester Rizzo e racconta la storia di giovani lavoratrici, molte delle quali immigrate italiane, impiegate in una fabbrica tessile di New York. Attraverso musica, danza e teatro, lo spettacolo ripercorre sogni, speranze e sacrifici di quelle ragazze, trasformando una tragedia storica in un racconto di grande impatto emotivo – recita il testo pubblicato online. “L’inserimento di questo musical nel programma di Marzo in Rosa – dichiara l’assessore alle Pari opportunit? Ersilia Lancia – nasce dalla volont? di proporre alla citt? uno spettacolo di grande qualit? che affronta temi importanti come i diritti delle donne, il lavoro e la dignit? delle persone – si apprende dalla nota stampa. ? un racconto che parla al passato ma che rimane estremamente attuale”. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – aggiunge Lancia – perch? si tratta di un appuntamento culturale di grande valore, capace di unire emozione, memoria e riflessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre l’ingresso libero fino a esaurimento posti rappresenta un’opportunit? per avvicinare il pubblico a uno spettacolo teatrale significativo”.L’appuntamento ? dunque per luned? 17 marzo alle ore 20.30 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila con “Camicette Bianche – Il musical”, uno degli eventi pi? attesi del cartellone di Marzo in Rosa – si legge sul sito web ufficiale.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it